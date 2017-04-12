Предложения об упрощении ведения бизнеса в Беларуси вынесли на общественное обсуждение

Пакет нормативных правовых актов об упрощении условий ведения бизнеса в Беларуси вынесен на общественное обсуждение. Он размещен 12 апреля на Национальном правовом портале. Общественное обсуждение будет длиться месяц.

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Пакет включает в себя проекты декрета и нескольких указов. По словам замглавы Администрации президента Валерия Мицкевича, основным изменением станет упрощение процедуры открытия бизнеса и ведения своего дела. Также предлагается отменить плановые проверки бизнеса, ввести институт налоговых консультантов и ряд других новаций, передает БелТА.

Вместе с тем предлагается усилить ответственность владельцев бизнеса за соблюдение оставшихся требований.