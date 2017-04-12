Итальянец выманил у знакомого 100 тыс. евро на "ресторан" в Гомеле

Следственное управление УСК по Гомельской области расследовало уголовное дело в отношении предпринимателя из Италии, длительное время проживающего в Беларуси, который обвиняется в завладении мошенническим путем деньгами своего соотечественника. Дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд Центрального района Гомеля, сообщили в СК.

По версии следствия, обвиняемый вместе с сыном убедил потерпевшего вложить свои деньги в создание в Гомеле иностранного общества в сфере ресторанного бизнеса. Он также уговорил соотечественника включить в состав участников общества своего сына без фактического внесения им доли уставного фонда и убедил назначить сына директором с возможностью передачи ему самому полномочий руководителя.

Потерпевший в несколько этапов перевел свыше 100 тыс. евро на счет созданного общества, ожидая от соотечественников выполнения обязательств по осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, но обвиняемый с сыном распорядились деньгами по собственному усмотрению. Установлен факт присвоения мошенническим путем более 44 тыс. евро.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. В отдельное производство выделено дело в отношении его сына, который после обращения потерпевшего в правоохранительные органы скрылся в Италии. Решается вопрос о передаче материалов дела в Италию для уголовного преследования на ее территории.