Ближайшие три дня в Беларуси дожди, возможен мокрый снег

13 апреля погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Дожди. Ветер западный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление будет расти.

14 апреля скажется влияние атмосферных фронтов и прохладных неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтики. Ночью в восточных и юго-западных районах, днем преимущественно по юго-западной половине страны пройдут кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+5°С, максимальная днем +4..+11°С, передает Белгидрометцентр.

15 апреля погоду в республике будут формировать фронтальные разделы, распространяющиеся с Польши. На большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха минимальная ночью составит -4..+3°С, максимальная днем +3..+10°С, по юго-западу температура воздуха повысится до +12°С.