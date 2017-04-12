ИГИЛ, Третий Рейх и фрау А.: по БТ показали фильм о «Белом легионе»

Белорусские госСМИ продолжают пугать белорусов «Белым легионом». Очередной фильм под названием «Белый легион черных душ» 12 апреля показал телеканал «Беларусь 1» . Авторы этого "творения" свои имена под ним ставить не захотели, как и авторы предыдущих страшилок о «Белом легионе» и оппозиции в целом.

Начинается фильм с допроса в минском аэропорту 47-летнего японца Шамиля Цунеока Танаке, которого подозревают в связях с исламскими террористами и который якобы приехал в Беларусь в связи с готовящимися провокациями против белорусских властей. Вопрос о том, почему его не задержали, а депортировали из страны, остался без ответа.

Вслед за японским исламистом БТ переходит к автомобилю с оружием и взрывчаткой, который в ночь на 20 марта попытался прорваться через белорусско-украинскую границу, но при этом в Украине не был, что ранее уже признавала белорусская сторона. Несмотря на это, авторы утверждают: последний раз такая напряженная обстановка у границ Беларуси была в июне 1941 года.

Далее в фильме показывается гражданка Германии фрау А., бдительность которой по информации госСМИ, помогла предотвратить беспорядки в Беларуси, подготовку которых под самым носом белорусские спецслужбы проворонили. Вопреки практики защиты свидетелей гражданку ФРГ «Беларусь 1» решила показать ее в прайм-тайм. Именно фрау А., раскрывшая планы белорусской оппозиции, рассказала властям о коварных сценариях на День Воли 25 марта, которые предусматривали теракты в толпе, в том числе с применением смертников.

Возглавить протесты должен был Николай Статкевич, который, кстати, до сих пор остается на свободе, на деньги у своего украинского друга Александра Сманцера и эмигрировавших после событий и судов 2010 года лидеров «Европейской Беларуси» Дмитрия Бондаренко и Андрея Санникова и редактора сайта «Хартия-97» Натальи Радиной. Обеспечить силовую поддержку ему якобы должны были представители «Белого легиона», хотя он и прекратил свое существование в начале 2000-х. Но, по информации БТ, «Белый легион» не распался, а лишь затаился, а свой план вынашивал еще с 1996 года. Пока же под видом легальных патриотических клубов он организовал конспирологическую сеть для свержения режима.

Помимо этого, «Белый легион» готовил теракт в московском метро и приношение ритуальных жертв, доказательство чему, по мнению пропагандистов, - кинохроника из гилеровской Германии и ИГИЛ.

Экспертами в фильме выступили психолог Андрей Метельский, который на основании видео заявивший о подготовке «белорусских шахидов» и в целом о «нацизме», актер Владимир Гостюхин и певец Анатолий Ярмоленко, который недавно позволил себе раскритиковать декрет о «тунеядцах». Сами же «Марши нетунеядцев», заявляют на БТ, были спланированы Статкевичем и его боевиками, чтобы накануне 25 марта узнать, как себя будут вести силовики. И это, несмотря на то, что из всех акций февраля-марта, что в Минске, что в других городах, Николай Статкевич участвовал только в одной – 17 февраля.

А прочие лидеры оппозиции (Виталий Рымашевский, Юрий Губаревич, Анатолий Лебедько и другие), оказывается, специально пошли на несанкционированные марши, чтобы 25 марта быть за решеткой и не участвовать в провокациях. Суды, видимо, решили им помочь и поэтому дали по 15 суток арестов, хотя последние 1,5 года за несанкционированные акции в Беларуси только штрафовали. К такой же практике они вернулись и в апреле.

Также в (художественном?) фильме показали фрагменты допросов обвиняемых. Андрей Комлик-Яматин рассказывает, что во время тренировок участники занимались физической подготовкой, сборкой-разборкой оружия, отрабатывали действия под огнем противника. Также, по его словам, он вместе с Мирославом Лозовским ездил в Украину, где стрелял в тире, а по книжке знакомого задержанный на заводе, где работал, испытал взрывные устройства. Другой фигурант Евгений Полторжицкий заявляет о заготовке арматуры, «чтобы отбиваться во время массовых беспорядков против правоохранительных органов».

Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич, по версии пропагандистов, был связан с «Белым легионом» и организовал «палаточный лагерь» в Зеленом луге, хотя он и стоял для защиты от застройки мемориального урочища «Куропаты». А у Мирослава Лозовского при задержании, уверяют на БТ, в багажнике машины обнаружили автомат Калашникова.

Независимые же журналисты в фильме названы «информационной обслугой», прежде всего за то, что вели прямые трансляции с акций протестов, критиковали информацию госСМИ по «делу патриотов» и критиковали власти.