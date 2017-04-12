Президент Италии заявил об узах дружбы с Беларусью

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Италии Серджио Маттарелла обменялись поздравительными посланиями в связи с 25-летием установления дипломатических отношений. В своем послании глава белорусского государства заявил об установлении прочных дружественных связей между странами и заверил, что «Беларусь — надежный и предсказуемый партнер Италии».

Он отметил важность того, что Италию по программам оздоровления посетило более 0,5 млн белорусских детей из пострадавших от аварии на ЧАЭС регионов, назвав такое сотрудничество основой «для дальнейшего развития тесных отношений». По его словам, Италия также входит в группу лидеров по количеству совместных и зарубежных предприятий в Беларуси, а итальянские компании являются одними из главных партнеров Беларуси по модернизации металлургической, деревообрабатывающей и агропромышленной отраслей, сообщили в Администрации президента.



В свою очередь Серджио Маттарелла в своем послании отметил, что «сотрудничество и дружба между двумя народами позволили углубить диалог между Минском и Римом по всем направлениям». По его словам, узы дружбы позволяют вести конструктивный диалог как на политические темы, так и по вопросам экономического, культурного и научно-технического характер.