Лукашенко дал новые льготы на достройку "не-Кемпински" в Минске к 2020 году

Строительство отеля с многофункциональным комплексом возле минского цирка, который известен как «не-Кемпински», планируется завершить до конца 2020 года. Соответствующий указ Александра Лукашенко №110 от 10 апреля опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ вносит изменения и дополнения в указ президента от 11 мая 2010 года № 243 «Об условиях строительства многофункционального комплекса в г. Минске».

К 2020 году также необходимо завершить строительство инфраструктуры, которая обеспечит функционирование комплекса.

Заказчик проекта получит определенные льготы по налогообложению и выплате кредитов. Новые льготы перечислены в подпунктах, добавленных в пункт 2, и в изменениях в подпунктах пункта 3 указа от 11 мая 2010 года.

Достраивать здание будет ОДО «Элит Эстейт», которое входит в группу компаний «Трайпл».

Как сообщал Телеграф, гостиничный комплекс возле минского цирка начали строить в 2010 году к Чемпионату мира по хоккею 2014 года, но не успели. В 2016 году строительство его планировалось завершить до конца 2018 года.