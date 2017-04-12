В Беларуси очередное задержание крупного бизнесмена

В Беларуси 12 апреля задержали совладельца холдинга Fenox Global Group Виталия Арбузова. «О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

По словам другого источника, в отношении одного из крупнейших бизнесменов страны возбуждено по ст. 243 (уклонение от уплаты налогов), его расследует департамент финансовых расследований Комитета госконтроля, передает TUT.by.

Также задержаны некоторые заместители и директора компаний Виталия Арбузова, ряд бывших сотрудников. Дома и в офисе прошли обыски.

По версии «Ежедневника», являясь председателем совета директоров Fenox Global Group, Виталий Арбузов занимает 11-е место в топ-200 самых влиятельных бизнесменов Беларуси. Он возглавляет совет директоров Fenox Venture Capital, куда входят Fenox Automative Сomponents (производство и дистрибуция автокомпонентов), Fenox Retail (сеть продовольственных магазинов Preston), Fenox Construction (инвестиции в недвижимость).