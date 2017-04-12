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13. 04. 2017

Россельхознадзор снимет ограничения с ряда белорусских предприятий

Источник фото: rg.ru

14 апреля в Москве пройдут переговоры по итогам инспекции специалистами Россельхознадзора с 5 по 13 апреля белорусских предприятий-производителей продукции животного происхождения. С российской стороны встречу возглавит замминистра сельского хозяйства Евгений Непоклонов, с белорусской - министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

На встрече будет объявлено о возобновлении поставок с ряда предприятий, сообщили в Россельхознадзоре. 

Вместе с тем в ведомстве отметили, что представители Россельхознадзора не смогли посетитить два предприятия - СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Мясной двор «Тарасово» (оба - Минская область). Отказ в посещении первого предприятия был мотивирован тем, что предприятие ликвидировано и не значится в реестре белорусских предприятий.

«Тем самым в очередной раз были подтверждены подозрения Россельхознадзора в мошенничестве с украинским мясосырьем на указанном предприятии», - заявили в ведомстве, отметив, что в отношении предприятия будут приняты ограничительные меры.  
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