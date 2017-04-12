Новые акции оппозиции в Минске намечены на 26 апреля и 1 мая

В Мингорисполком 13 апреля подана заявка на проведение 1 мая «Марша солидарности». Заявка подана от Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Участники акции намерены выступать за достойные зарплаты трудящимся и против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества».

Оргкомитет просит минские власти разрешить проведение акции в следующем формате: сбор участников возле президиума Национальной академии наук, шествие до площади Бангалор, митинг в парке Дружбы народов, передает БелаПАН.

В оргкомитет по проведению акции входят представители БКДП, Объединенной гражданской партии, Белорусской партии левых «Справедливый мир», движения «За Свободу», оргкомитетов по созданию партии «Белорусская христианская демократия», Партии трудящихся, Белорусской женской партии «Надзея».

Также ранее была подана заявка на традиционную акцию «Чернобыльский шлях» 26 апреля, которую планируется провести под лозунгами «Островец — второй Чернобыль!» и «Нет Чернобылю социальному и политическому!».

В оргкомитет вошли представители Партии БНФ и ее молодежной структуры — «Моладзь БНФ», ОГП, Белорусской партии «Зеленые», оргкомитета партии «БХД», кампании «Говори правду», движений «За Свободу» и «Разам».

Заявители просят городские власти разрешить сбор участников акции возле театра оперы и балета и последующее шествие по улице Максима Богдановича к чернобыльской часовне, расположенной в районе площади Бангалор.

В проекте резолюции акции содержится требование к властям незамедлительно остановить строительство АЭС в Островце, провести консультации о целесообразности введения моратория на строительство АЭС в Беларуси и обсудить с обществом стратегию устойчивого безъядерного развития Беларуси. В документе также есть требование остановить освоение чернобыльских земель и промышленное производство продуктов питания на них, вернуть программы соцзащиты ликвидаторам аварии на ЧАЭС и всем пострадавшим, отменить декрет № 3 и создать площадку для равноправного диалога с обществом.