В Беларуси продолжается похолодание

14 апреля погодные условия на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, по южной половине страны скажется влияние атмосферных фронтов. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

В последующие двое суток, 15-16 апреля, погоду в республике будут формировать фронтальные разделы, распространяющиеся с Балтийского моря, передает Белгидрометцентр.

15 апреля ночью преимущественно по юго-западной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, ночью с мокрым снегом. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+4°С, максимальная днем +4..+11°С, по Брестской области она повысится до +13°С.

16 апреля на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит 0..+7°С, по северу при прояснениях она понизится до -3°С; максимальная днем +2..+9°С, по юго-востоку до +12°С.