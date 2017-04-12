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14. 04. 2017

Беларусь и Россия подписали документы в нефтегазовой сфере

Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко и министр энергетики России Александр Новак 13 апреля в Москве подписали протоколы о внесении изменений в прежние соглашения в нефтегазовой сфере. Всего подписаны 4 документа.

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Среди них протоколы о внесении изменений в межправсоглашение о порядке формирования цен на поставки газа в Беларусь и дальнейшем сотрудничестве в газовой сфере, об условиях дальнейшей деятельности "Белтрансгаза" и мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.

Также стороны договорились разработать дорожную карту формирования общих рынков газа и электроэнергии. 
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