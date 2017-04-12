Лукашенко: у президента Молдовы те же взгляды и политика, что и у нас

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном в Бишкеке заявил о необходимости укрепления отношений Беларуси и Молдовы. «Вы человек новой формации, но абсолютно тех же взглядов и той политики, которой мы в Беларуси придерживаемся», - сказал он.

Поэтому, по его словам, несмотря на проблемы, стороны смогут продвинуть отношения. «Если будет желание двигаться навстречу (экономика нас все равно к этому подтолкнет), мы с вами сделаем немало и для Молдовы, и для Беларуси», - отметил Александр Лукашенко, сообщили в Администрации главы государства.



При этом он подчеркнул, что странам не удалось продвинуться в области экономики и торговли в последние годы.