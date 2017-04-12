Лукашенко решил бороться с продовольственным эмбарго России

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля в Бишкеке на заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил реализовать комплекс действенных мер для более быстрого становления ЕАЭС. По его словам, 2017 год следует сделать переломным в становлении организации.

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Для этого, считает он, необходимо ввести мораторий на принятие новых правовых актов, носящих дискриминационный характер по отношению к партнерам по союзу. Также Евразийскому межправительственному совету и ЕЭК необходимо уделять больше внимания устранению изъятий, барьеров и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС, сообщили в Администрации главы государства.

Александр Лукашенко также заявил, что совершенствование Договора о Евразийском экономическом союзе не должно свестись к техническим правкам. Кроме того, по его словам, нереализованной остается белорусская инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС, когда один из его участников принимает односторонние меры по защите рынка в отношении третьих государств. "Отсюда, как снежный ком, нарастают внутренние противоречия в союзе", - отметил он.

Речь, судя по всему, идет о российском продовольственном эмбарго, введенным Кремлем в отношении стран Запада и Украины в 2014 году, вследствие чего в Москве Беларусь постоянно обвиняют в реэкспорте продукции из попавших под российские санкции стран и блокируют поставки.