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14. 04. 2017

Российский рубль подорожал в Беларуси

На торгах 14 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля вырос на 0,36% до 3,3445 белорусских за 100 российских.

Курс доллара снизился на 0,25% до 1,8817 рубля.

Евро подешевел на 0,55% до 1,9977 рубля.
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— Похоже ты опять наступил на грабли.
— Это не я наступил на грабли, это грабли перешли в наступление.

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