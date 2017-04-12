Российский рубль подорожал в Беларуси

На торгах 14 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля вырос на 0,36% до 3,3445 белорусских за 100 российских.
Курс доллара снизился на 0,25% до 1,8817 рубля.
Евро подешевел на 0,55% до 1,9977 рубля.
новость
новость
На торгах 14 апреля на Белорусской валютно-фондовой бирже курс российского рубля вырос на 0,36% до 3,3445 белорусских за 100 российских.
Курс доллара снизился на 0,25% до 1,8817 рубля.
Евро подешевел на 0,55% до 1,9977 рубля.
— Похоже ты опять наступил на грабли.
— Это не я наступил на грабли, это грабли перешли в наступление.