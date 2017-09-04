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09. 04. 2017

Жертвами взрывов в Египте стали 43 человека

В результате воскресных взрывов в церквях Египта в городах Александрия и Танта погибли 43 человека, более 100 получили травмы. В стране объявлен трехдневный траур, сообщает AFP.

Так, в Танте погибли 27 человек, в Александрии– 16 человек, в т.ч. трое сотрудников полиции. Здесь взрыв произошел в результате действий смертника, взорвавшего себя, когда полицейские не позволили ему войти в церковь.

VIDEO: Footage shows moment suicide bomber attacked #Alexandria church https://t.co/AWz9vQ0WEE #Egypt pic.twitter.com/3wypZRd1AZ

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 9 апреля 2017 г.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который является верховным главнокомандующим ВС страны, отдал приказал военным подключиться к защите "жизненноважной инфраструктуры" государства в связи с терактами в церквях. Египетские силы безопасности приведены в боевую готовность из-за нападений, ведется поиск взрывчаток, которые могли заложить неподалеку.

Напомним, ответственность за взрывы у церквей в Танте и Александри 9 апреля взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". 

Источник: korrespondent.net
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