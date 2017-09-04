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09. 04. 2017

В Барселоне по запросу США арестовали российского программиста

Полиция Барселоны задержала российского программиста по запросу американских властей. По предварительным данным, 36-летний Петр Левашов был арестован по запросу США по подозрению в причастности к хакерской деятельности, в частности связанной с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

Представитель консульского отдела посольства России в Мадриде Андрей Константинов подтвердил факт задержания. По словам жены Левашова Марии, испанская полиция ворвалась к ним ночью в апартаменты, после чего увезла ее мужа в отделение, изъяв всю электронную аппаратуру.

Супруги Левашовы находились в Барселоне на отдыхе вместе с четырехлетним ребенком. По словам Марии Левашовой, ее муж в настоящий момент находится в барселонской тюрьме.

"Что-то говорили про то, что вирус, который якобы создал мой муж, связан с победой Трампа на выборах", - отметила супруга Левашова.

В январе 2017 года испанская полиция арестовала другого российского программиста - Станислава Лисова - также в Барселоне и также по запросу американских властей. Лисов, по мнению американских правоохранительных органов, отвечал за разработку вируса и управление сетью зараженных компьютеров, включая устройства, находящиеся во Франции и Германии.

Ранее Министерство юстиции США обратилось к России с просьбой о выдаче троих россиян, обвиняемых американскими правоохранительными органами в хакерских атаках и похищениях личных данных интернет-пользователей.

Источник: korrespondent.net
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