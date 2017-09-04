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09. 04. 2017

Экипаж самолета на высоте 13 км принял роды

Экипаж лайнера Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс "Конакри-Уагадугу-Стамбул", принял роды у пассажирки по имени Нафи Дьяби. Девочка, получившая имя Кадижу, появилась на свет на высоте 12 800 метров.

Некоторые из пассажиров едва набравшего высоту после вылета из столицы Гвинеи в столицу Буркина-Фасо самолета вызвались помочь акушеркам поневоле из числа стюардесс. По прилету в Уагадугу мать и дочь доставили в роддом. Обе чувствуют себя хорошо, хотя несколько утомились, сообщили врачи из Буркина-Фасо.

 
Персонал Turkish Airlines удостоился комплиментов за хладнокровие и быструю реакциию

Пассажиры рейса высказали похвалы сотрудницам Turkish Airlines за оперативность, профессионализм и такт.

Большинство авиакомпаний в мире допускают перелет беременных женщин до 36-й недели после зачатия ребенка, однако начиная с 28-й недели беременности от пассажирок требуется справка от врача с ориентировочной датой появления младенца на свет.

Напомним, в прошлом году во Львовской области женщина родила в электричке.

Источник: korrespondent.net
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