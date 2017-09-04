В Египте после терактов ввели чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после серии терактов в Вербное воскресенье 9 апреля ввел в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца, передает РИА Новости.

"Объявляется чрезвычайное положение на ближайшие три месяца", − сказал египетский лидер в телеобращении после заседания Национального совета обороны. Он также сообщил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.

Ас-Сиси призвал привлечь к наказанию страны, поддерживающие терроризм, и заверил, что спецслужбы активизировали усилия по борьбе с экстремистами.

Напомним, 9 апреля в церквях Египта прогремели два взрыва.

Жертвами теракта в церкви города Танта стали почти 30 человек, взрыв, предположительно, осуществил смертник, который пришел в храм во время службы. Позже другой террорист подорвал себя у входа в церковь в Александрии, погибли 16 человек.

ИГИЛ взяло ответственность за взрывы в Египте

Источник: korrespondent.net