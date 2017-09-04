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09. 04. 2017

В Египте после терактов ввели чрезвычайное положение

 
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после серии терактов в Вербное воскресенье 9 апреля ввел в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца, передает РИА Новости.
 
"Объявляется чрезвычайное положение на ближайшие три месяца", − сказал египетский лидер в телеобращении после заседания Национального совета обороны. Он также сообщил о создании Высшего совета по борьбе с терроризмом.
 
Ас-Сиси призвал привлечь к наказанию страны, поддерживающие терроризм, и заверил, что спецслужбы активизировали усилия по борьбе с экстремистами.
 
Напомним, 9 апреля в церквях Египта прогремели два взрыва. 
 
Жертвами теракта в церкви города Танта стали почти 30 человек, взрыв, предположительно, осуществил смертник, который пришел в храм во время службы. Позже другой террорист подорвал себя у входа в церковь в Александрии, погибли 16 человек.
 
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Источник: korrespondent.net
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