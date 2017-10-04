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10. 04. 2017

Маккейн: Трамп несет ответственность за атаку в Идлибе

 
Сенатор-республиканец Джон Маккейн в эфире CBS заявил, что администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.
 
Маккейн считает, что к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.
 
"Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он (Белый дом)", − отметил сенатор.
 
Напомним, в конце марта Вашингтон заявил, что больше не сосредоточен на вопросе устранения Асада от власти.
 
В то же время Маккейн поддержал решение Трампа нанести удар по Сирии.
 
"То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", − заявил он.
 
Как сообщал Корреспондент.net, США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии в ночь на 7 апреля. Ранее Вашингтон обвинил сирийское правительство в применении химического оружия в Идлибе.

Источник: korrespondent.net
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