Маккейн: Трамп несет ответственность за атаку в Идлибе

Сенатор-республиканец Джон Маккейн в эфире CBS заявил, что администрация президента США Дональда Трампа частично несет ответственность за химическую атаку в Идлибе.

Маккейн считает, что к этому привели заявления представителей Белого дома о том, что свержение президента Сирии Башара Асада не является для США приоритетом.

"Думаю, что, вероятно, отчасти был виноват он (Белый дом)", − отметил сенатор.

Напомним, в конце марта Вашингтон заявил, что больше не сосредоточен на вопросе устранения Асада от власти.

В то же время Маккейн поддержал решение Трампа нанести удар по Сирии.

"То, что сделал президент, я считаю важным первым шагом, это разворот политики последних восьми лет", − заявил он.

Как сообщал Корреспондент.net , США нанесли удар крылатыми ракетами по базе правительственных войск Сирии в ночь на 7 апреля. Ранее Вашингтон обвинил сирийское правительство в применении химического оружия в Идлибе.

Источник: korrespondent.net