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10. 04. 2017

СМИ: Коллекционер нашел золото в старом танке

 
В Великобритании коллекционер Ник Мид нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay, сообщает The Sun.
 
Отмечается, что Мид, пополнявший свою коллекцию, которая состоит из 150 образцов боевой техники, приобрел танк примерно за 37 тысяч долларов.
 
Когда вместе с механиком Тоддом Чемберленом он начал разбирать машину, чтобы убедиться, что внутри не осталось боеприпасов, в топливном баке они обнаружили пять золотых слитков. Их стоимость, по предварительной оценке, превышает 2,5 миллиона долларов.
 
Мид считает, что золото спрятали в баке иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Затем танк был захвачен и попал в Великобританию.
 
"Мы не знали, что и делать. Нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках, поэтому мы позвонили в полицию", − рассказал Чемберлен.
 
Полицейские забрали слитки, оставив взамен расписку и отказались комментировать ситуацию. Власти приняли решение перевезти золото в Лондон. 
 
"Впрочем, даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется", − отметил коллекционер.
 
Ранее сообщалось, что в Великобритании неизвестный бросил бездомному коллекционные 50 пенсов, стоимость которых составляет примерно 12 тысяч долларов.

Источник: korrespondent.net
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