СМИ: Коллекционер нашел золото в старом танке

В Великобритании коллекционер Ник Мид нашел золотые слитки в топливном баке старого советского танка Т-54, купленного им на eBay, сообщает The Sun.

Отмечается, что Мид, пополнявший свою коллекцию, которая состоит из 150 образцов боевой техники, приобрел танк примерно за 37 тысяч долларов.

Когда вместе с механиком Тоддом Чемберленом он начал разбирать машину, чтобы убедиться, что внутри не осталось боеприпасов, в топливном баке они обнаружили пять золотых слитков. Их стоимость, по предварительной оценке, превышает 2,5 миллиона долларов.

Мид считает, что золото спрятали в баке иракские солдаты, занимавшиеся мародерством в Кувейте во время войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах. Затем танк был захвачен и попал в Великобританию.

"Мы не знали, что и делать. Нельзя просто так явиться в обменный пункт с пятью золотыми слитками на руках, поэтому мы позвонили в полицию", − рассказал Чемберлен.

Полицейские забрали слитки, оставив взамен расписку и отказались комментировать ситуацию. Власти приняли решение перевезти золото в Лондон.

"Впрочем, даже если золото мне не вернут, танк у меня все-таки останется", − отметил коллекционер.

Ранее сообщалось, что в Великобритании неизвестный бросил бездомному коллекционные 50 пенсов, стоимость которых составляет примерно 12 тысяч долларов.

Источник: korrespondent.net