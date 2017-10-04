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10. 04. 2017

Гройсман: Децентрализация ускорит рост экономики

 
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал в Facebook, что инициированная им три года назад реформа децентрализации будет иметь существенное влияние на экономический рост Украины.
 
"Чрезмерная централизация власти была одной из критических причин медленного экономического развития Украины", − заявил глава Кабмина.
 
По его словам, любые попытки ускорить развитие без активного вовлечения местного самоуправления, без создания стимулов для местного экономического развития не дали бы никогда результата.
 
"Поэтому от инициированной мной три года назад реформы, которой я очень горжусь − реформы децентрализации, я ожидаю теперь также существенного влияния на экономический рост Украины", − подчеркнул премьер.
 
Ранее Гройсман заявил, что реформа по децентрализации власти является одной из наиболее успешных реформ в стране и благодаря ей местные бюджеты получили десятки миллиардов гривен поступлений.

Источник: korrespondent.net
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