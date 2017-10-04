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10. 04. 2017

Макрон: Кандидаты в президенты Франции очарованы Путиным

 
Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон заявил в интервью BFMTV, что Франция должна вести диалог с Россией, но не потворствовать ее действиям.
 
"Мы должны вести диалог с Владимиром Путиным, но ни при каких обстоятельствах мы не можем потворствовать тому, что он иногда одобряет или защищает", − отметил Макрон.
 
Также он добавил, что "Россию нужно поставить лицом к лицу с ее обязанностями".
 
Макрон подчеркнул, что это как раз отличает его от других кандидатов – Марин Ле Пен, Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона, которые, по его мнению, "очарованы Владимиром Путиным".
 
Он затронул вопрос применения химического оружия в Сирии и выразил одобрение в отношении удара США по сирийской авиабазе.
 
Кандидат в президенты Франции сказал, что если будет доказан факт применения химоружия в Сирии, он потребует, "в частности, от России − союзника Башара Асада, дать нам гарантии уничтожения запасов химического оружия".
 
Ранее Макрон заявил, что Франции не следует сближаться с Россией, так как она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами.

Источник: korrespondent.net
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