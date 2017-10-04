Макрон: Кандидаты в президенты Франции очарованы Путиным

Кандидат в президенты Франции, экс-министр экономики Эммануэль Макрон заявил в интервью BFMTV, что Франция должна вести диалог с Россией, но не потворствовать ее действиям.

"Мы должны вести диалог с Владимиром Путиным, но ни при каких обстоятельствах мы не можем потворствовать тому, что он иногда одобряет или защищает", − отметил Макрон.

Также он добавил, что "Россию нужно поставить лицом к лицу с ее обязанностями".

Макрон подчеркнул, что это как раз отличает его от других кандидатов – Марин Ле Пен, Жан-Люка Меланшона и Франсуа Фийона, которые, по его мнению, "очарованы Владимиром Путиным".

Он затронул вопрос применения химического оружия в Сирии и выразил одобрение в отношении удара США по сирийской авиабазе.

Кандидат в президенты Франции сказал, что если будет доказан факт применения химоружия в Сирии, он потребует, "в частности, от России − союзника Башара Асада, дать нам гарантии уничтожения запасов химического оружия".

Ранее Макрон заявил, что Франции не следует сближаться с Россией, так как она нуждается в независимости и работе с европейскими партнерами.

Источник: korrespondent.net