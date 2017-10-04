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10. 04. 2017

Мэр Северодонецка подал в отставку

 
Городской голова Северодонецка Валентин Казаков сложил полномочия по состоянию здоровья. Об этом сообщила на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает LIGA.net.
 
"Информирую вас о том, что глава Казаков также сложил с себя полномочия северодонецкого городского председателя по состоянию здоровья", - сказала она. 
 
Луценко попросила спикера ВР Андрея Парубия включить на этой пленарной неделе проект постановления о перевыборах в Северодонецке.
 
Она также напомнила, что проект постановления о перевыборах горсовета Северодонецка уже давно находится в Верховной Раде.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят переименовать Северодонецк.
 
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Источник: korrespondent.net
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