Мэр Северодонецка подал в отставку

Городской голова Северодонецка Валентин Казаков сложил полномочия по состоянию здоровья. Об этом сообщила на заседании согласительного совета представитель президента в парламенте Ирина Луценко, сообщает LIGA.net.

"Информирую вас о том, что глава Казаков также сложил с себя полномочия северодонецкого городского председателя по состоянию здоровья", - сказала она.

Луценко попросила спикера ВР Андрея Парубия включить на этой пленарной неделе проект постановления о перевыборах в Северодонецке.

Она также напомнила, что проект постановления о перевыборах горсовета Северодонецка уже давно находится в Верховной Раде.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят переименовать Северодонецк.

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Источник: korrespondent.net