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10. 04. 2017

СМИ: Управленец ГПУ живет в квартире экс-жены

Журналисты Спецкора обнаружили у экс-жены руководителя одного из управлений ГПУ Дмитрия Басова новую квартиру и сотни тысяч долларов.

"Дмитрий Басов ведет экономические дела бывшего президента Януковича, и в его декларации - ни кола, ни двора. А вот у жены, с которой он развелся, - новая квартира в несколько сотен тысяч долларов", - пишут журналисты. 

"И что удивительно, живет бедный прокурор с бывшей женой так, будто и не бывшая она ему", - резюмируют в программе.

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко живет в квартире жены с доходом в 1,4 млн.

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Источник: korrespondent.net
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