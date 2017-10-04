СМИ: Управленец ГПУ живет в квартире экс-жены

Журналисты Спецкора обнаружили у экс-жены руководителя одного из управлений ГПУ Дмитрия Басова новую квартиру и сотни тысяч долларов.

"Дмитрий Басов ведет экономические дела бывшего президента Януковича, и в его декларации - ни кола, ни двора. А вот у жены, с которой он развелся, - новая квартира в несколько сотен тысяч долларов", - пишут журналисты.

"И что удивительно, живет бедный прокурор с бывшей женой так, будто и не бывшая она ему", - резюмируют в программе.

Напомним, ранее сообщалось, что Луценко живет в квартире жены с доходом в 1,4 млн.

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Источник: korrespondent.net