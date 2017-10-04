Силовики отрицают слежку за Левочкиным

Сотрудники Министерства внутренних дел и Национальной полиции Украины не ведут слежку за народным депутатом от Оппозиционного блока Сергеем Левочкиным. Об этом говорится в официальном комментарии, предоставленном Украинской правде.

"МВД является гражданским органом управления, который лишен в соответствии с законом функций проведения оперативно-розыскной деятельности. Такими функциями наделена Национальная полиция Украины", – отмечают правоохранители.

Согласно заявлению, в структуре ни министерства, ни Национальной полиции Украины нет никакого "седьмого управления МВД, которое подчиняется министру А.Авакову", которое показалось народному депутату Украины".

Ранее сегодня Оппозиционный блок заявил о незаконной слежке за Левочкиным – в партии утверждают, что за заместителем главы фракции следят "сотрудники седьмого управления МВД, подчиняющегося министру А.Авакову."

Источник: korrespondent.net