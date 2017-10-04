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10. 04. 2017

В России могут снова отменить чартеры в Турцию

В руководстве одной из авиакомпаний подтвердили Русской службе Би-би-си получение телеграммы Росавиации с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию.

Причиной приостановки чартерного авиасообщения с Турцией называется "сложная внутриполитическая обстановка в стране".

Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны в конце 2015 года, когда турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24 в районе сирийско-турецкой границы, один российский летчик погиб.

Стороны помирились летом 2016 года, после того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление по поводу произошедшего.

Вскоре президент России Владимир Путин отменил ограничения на продажу путевок в Турцию, а вслед за ним премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился возобновить чартерные воздушные перевозки.

Источник: korrespondent.net
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