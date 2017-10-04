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10. 04. 2017

Белый дом: Можем нанести новые удары в Сирии

США готовы нанести новые удары в Сирии в случае повторения химических атак. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге, передает Reuters.
 
"Отравление людей газом и поражение бомбами гарантирует, что, если мы снова увидим подобные действия, то будем открыты для дальнейших действий", - сказал он.

Ракетный удар США в Сирии был нанесен 7 апреля по авиабазе сирийского президента Башара Асада, которого Белый Дом винит в химической атаке в Идлибе.

В Вашингтоне после этого заявили, что, кроме уничтожения ИГ, приоритет США в Сирии - уход Асада.

Источник: korrespondent.net
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