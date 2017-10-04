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10. 04. 2017

Порошенко хочет конфисковать уголь из ЛДНР

Президент Петр Порошенко предложит СНБО конфисковывать добытый на территориях ДНР и ЛНР уголь, который будут пытаться продать в Украине под видом российского.

Об этом заявила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, передает УНИАН.

"Президент сказал, что на Совете национальной безопасности и обороны следующий вопрос, который он будет выносить, – о возможной конфискации угля, который сейчас с захваченных шахт отправляется в Россию, а оттуда под маркой якобы российского или другого угля намереваются продавать в Украине", - сказала она.

Представитель Порошенко объяснила, что каждая марка угля, добытого в каждом отдельном регионе, имеет свой сертификат, в котором прописаны его свойства.

"Отличается уголь, который добывается на Донбассе, от угля, добываемого в других местах", - отметила она.

Напомним, 3 марта ДНР объявила торговую блокаду Киеву. Донецк заявил о разрыве "всех связей с Украиной".

6 марта ДНР и ЛНР прекратили поставки угля на украинскую территорию.

При этом с 1 по 20 марта в Россию вывезли уголь из Донбасса на 400 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net
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