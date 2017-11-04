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11. 04. 2017

Укрзализныця назначила еще четыре дополнительных поезда на Пасху


Укрзализныця назначила еще четыре дополнительных поезда на Пасху, сообщает пресс-служба компании.
 
"На наиболее популярные даты для выезда граждан на пасхальные праздники Укрзализныця назначила еще 4 дополнительных поезда, которые будут курсировать между Киевом и Хмельницким, Киевом и Львовом и Киевом и Сумами. В целом на период с 13 по 18 апреля уже в продаже билеты на 20 дополнительных поездов в разных направлениях", – говорится в сообщении. 
 
В частности, поезд №243/244 Киев – Львов осуществит рейсы из Киева и Львова 15 и 17 апреля. 
 
Поезд №271/272 Киев – Хмельницкий отправится из Киева 17 апреля в 06:30 и прибудет в Хмельницкий в 11:58.
 
Поезд №277/278 Киев – Хмельницкий отправится в рейс из Киева и Хмельницкого 15 апреля, отправление из Киева в 05:50 и прибытие в Хмельницкий в 10:58, отправление из Хмельницкого в 13:50 и прибытие в Киев в 20:28. 
 
В составе этих поездов будут курсировать плацкартные, купейные вагоны и вагоны класса люкс.
 
Кроме того, назначен дополнительный поезд № 796/795 Киев – Сумы, который отправится из Киева и Сум 15, 17, 29 апреля. В составе поезда вагоны с местами для сидения. 

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на майские
 
Напомним, ранее был назначен еще один дополнительный поезд № 203/207 Жмеринка – Ужгород. 

Источник: korrespondent.net
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