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11. 04. 2017

РФ знала о подготовке химатаки в Сирии – США

 
Россия знала о том, что Сирии готовится химическая атака в провинции Идлиб. Об этом сообщает Asssociated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
 
По его словам, "российский беспилотник летал над больницей в Сирии, когда жертвы атаки устремились туда для медицинской помощи". После того, как беспилотник улетел, сообщил собеседник агентства, "произведенный в России истребитель стал бомбить госпиталь, что, как полагают американские официальные лица, было попыткой скрыть факт использования химического оружия".
 
Чиновник убежден, что "присутствие беспилотника не могло быть совпадением", что Россия "должна была знать о химической атаке и о том, что ее жертвам нужна медицинская помощь".
 
На прошлой неделе СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек. США и их союзники обвинили власти Сирии, которые в своб очередь отвергли это обвинение.
 
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7 апреля США нанесли ракетный удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американские власти, были совершены химатаки в провинции Идлиб.

Источник: korrespondent.net
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