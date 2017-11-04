США отказываются от роли "мирового полицейского"

Доктрина внешней политики президента США Дональда Трампа соответствует лозунгу "Америка превыше всего!" Об этом в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Мы стремимся обеспечить защиту наших национальных интересов и делать все возможное для достижения наших интересов в области экономики и национальной безопасности. Мы не будем выполнять роль мирового полицейского, который бегает по всему миру. Где бы мы ни прибегали к действиям, мы будем исходить из четких национальных интересов", – сказал Спайсер.

What's the Trump Doctrine? @PressSec's definition: America First / U.S. national security first and foremost. https://t.co/MZnLt5PWOp — Ali Vitali (@alivitali) 10 апреля 2017 г.

Трамп пообещал защитить цивилизацию от ИГ

Напомним, во время своей инаугурационной речи Трамп заявил, что США больше не будут обогащать другие страны.

Источник: korrespondent.net