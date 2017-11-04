МВД: Сервисы оформления загранпаспортов заработают в ближайшие дни

В МВД прогнозируют, что сервисы по оформлению и выдаче загранпаспортов возобновят свою работу в ближайшие день-два. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков, передает телеканал 112 Украина.

"Паспортные и миграционные центры и госпредприятие Документ, которые несколько дней работают в системе перебоя, благодаря тому, что ключевой провайдер, который обеспечивал государственную функцию закрытой, защищенной связи, по материалам СБУ, подвергается проверкам. В МВД мы не можем на этот процесс влиять, мы надеемся, что наши коллеги в СБУ достаточно быстро решат вопрос с провайдером. Я думаю, это вопрос одного-двух дней", – сказал министр.



Власти ввели онлайн-сервис по проверке паспортов

Напомним, 6 апреля Европейский парламент проголосовал за предоставление безвизового режима со странами ЕС для граждан Украины. В тот же день сервисы по оформлению документов прекратили работу: отчасти из-за ажиотажа на биометрические паспорта, которые нужны будут для безвизового въезда в ЕС, а также из-за следственных действий, проводимых силовиками.

Источник: korrespondent.net