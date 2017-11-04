Итоги 10.04: Уход главы НБУ, отмена платежа за газ

Комиссия по энергетике отменила абонплату за газ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила решение о введении абонплаты за газ.

"Мы наше решение, которое приняли и которое должно применяться с 1 апреля полностью меняем, отменяем. Это идентичные вещи. Юридически оно, возможно, иначе называется, но произойдет отмена решений. Ни для одного украинца повышения не произойдет", –заявил глава комиссии Дмитрий Вовк.

Украина заняла первое место в рейтинге коррупции

Украина заняла первое место по уровню коррупции среди 41 страны. Об этом сказано в исследовании аудиторской компании Ernst & Young о рисках мошенничества в этих регионах.

При этом в 2015 году Украина в этом рейтинге занимала седьмое место. Россия же заняла 16 место, тогда как два года назад размещалась на 18 позиции.

В десятку самых коррупционных стран, кроме Украины, вошли Кипр, Греция, Словакия, Хорватия, Кения, Южная Африка, Венгрия, Индия и Египет.

Наименее коррупционными странами оказались Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция.

В Харькове под заблокированным Сбербанком произошла потасовка

Утром в Харькове вход в отделение Сбербанка заложили пеноблоками. Акцию устроили активисты харьковского Национального корпуса. Позже произошла стычка между правоохранителями и активистами. В итоге членов Национального корпуса оттеснили от офиса Сбербанка. На видео видно, что у одного из мужчин разбита голова.





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Гонтарева подала в отставку с поста главы НБУ

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая.

"Я подала президенту официальное заявление об отставке… Если Верховная Рада проголосует за мою более раннюю отставку, я уйду раньше ", – сказала она на пресс-конференции в Киеве.

Чистка банков и новый курс. Как работала Гонтарева

Гонтарева подчеркнула, что впервые отставка главы НБУ не будет политическим решением. По ее словам, других изменений в правлении и политике Нацбанка в связи с ее отставкой не планируется.

Россия и Иран обвинили США в нарушении международного права

Глава российского МИД Сергей Лавров и его иранский коллега Мохаммад Джавад Зариф заявили, что ракетный удар США в Сирии является нарушением международного права.

"Такие агрессивные действия против суверенного независимого государства являются грубым нарушением международного права, прежде всего Устава ООН, создают угрозы региональной безопасности, наносят ущерб борьбе с международным терроризмом", –сказано в заявлении МИД РФ.

​Билоус подал в отставку с поста главы Фонда госимущества

Глава Фонда государственного имущества Украины Игорь Билоус объявил об уходе в отставку. "Сегодня я подал в отставку с должности главы Фонда госимущества Украины. Я отдал три года жизни, работая на государственной службе, почти два из них – в Фонде", – отметил он.

Впервые за 187 лет Скотланд-Ярд возглавила женщина

Впервые за 187 лет существования Скотланд-Ярда, штаб-квартиру лондонской полиции возглавила женщина. 56-летняя Крессида Дик официально вступила в должность. Она пришла в свой новый офис в спортивной одежде и с веткой бананов.

"Это огромная ответственность и прекрасная возможность", – сказала Дик.

Источник: korrespondent.net