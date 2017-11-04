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11. 04. 2017

Сутки в АТО: Ранены пять украинских бойцов

За минувшие сутки, 10 апреля, сепаратисты 64 раза обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Ранения получили пять бойцов ВСУ, передает пресс-центр штаба АТО.

По информации военных, ситуация в районе проведения АТО усложняется. Так, на мариупольском направлении по защитникам Водяного открывался огонь из 122-мм артиллерии, минометов калибра 120-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП.

Защитников Новотроицкого обстреливали из минометов калибра 120-мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березовой, Марьинки и Красногоровки били из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров.

По позициям в районе Гнутово и Гранитного стреляли из противотанковых гранатометов. По защитникам Гнутово и Талаковки боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и из вооружения БМП.

Морских пехотинцев ВСУ под Широкино обстреливали из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался снайпер боевиков.

На донецком направлении, по защитникам шахты Бутовка били минометы калибра 120-мм и пулеметы крупных калибров. Авдеевку и Опытное накрывали огнем 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По опорным пунктам вблизи Зайцева, Песков и Луганского стреляли из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки обстреляли из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На луганском направлении защитников Крымского и Екатериновки противник обстреливал из минометов калибра 82-мм, по защитникам Валуйского, Станицы Луганской и поселка Донец - стреляли из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачева обстреливались из стрелкового оружия.

Как сообщал Корреспондент.net, 9 апреля по позициям ВСУ огонь открывался 44 раза. Тогда получили ранения двое украинских военных.

Источник: korrespondent.net
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