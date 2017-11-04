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11. 04. 2017

ООН не будет оценивать удар американцев в Сирии

Организация Объединенных Наций не намерена оценивать правомерность ракетного удара США по авиабазе в Сирии, с которой проводилась атака против гражданских с применением запрещенного химического оружия.

Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик во время пресс-брифинге в Нью-Йорке, передает Укринформ.

"Мы не собираемся углубляться в вопрос о законности или не законности", - ответил официальный представитель ООН на вопрос, будет ли генсек Организации определять правомерность американских авиаударов по аэродрома Шайрат в Сирии.

Он отметил, что в заявлении ООН в отношении удара, обнародованном в прошлую пятницу, четко определенное видение организации.

"Это наша позиция по состоянию на сейчас", - отметил Дюжжарик.

Как сообщал Корреспондент.net, страны Запада обвиняют сирийских военных в том, что они применили химоружие против мирных жителей в провинции Идлиб. В ответ на это США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат на территории Сирии.

В Дамаске, в свою очередь, отрицают использование химического оружия в Идлибе.

Источник: korrespondent.net
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