Губернатор Алабамы подал в отставку из-за романа с подчиненной

Губернатор штата Алабама Роберт Бентли подал в отставку из-за интимной связи с бывшей подчиненной Ребеккой Мейсон, сообщает Associated Press.

Информация о внебрачных отношениях Бентли появились в СМИ в 2015 году. Тогда он попытался замять скандал и избежать огласки, использовав средства из избирательного фонда. Но это только ухудшило положение 74-летнего Бентли. В суде он полностью признал свою вину.

Роберта Бентли приговорили к штрафу в $37 тысяч и 100 часам общественных работ.

Обязанности губернатора Алабамы будет исполнять его заместитель Кей Айви. Она стала второй женщиной на этом посту в истории штата.

Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом году глава американского телеканала Fox News покинул свой пост из-за секс-скандала.

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Источник: korrespondent.net