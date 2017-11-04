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11. 04. 2017

В G7 не договорились о новых санкциях против России

Министры иностранных дел стран, входящих в "Большую семерку", на встрече в Италии не смогли договориться о возможном расширении санкций против России и Сирии. Об этом объявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро во вторник, 11 апреля.

По его словам, министры согласились, что решение сирийского кризиса невозможно, пока президент Башар Асад остается у власти. Однако, предложения ввести санкции против высшего военного руководства были отложены в сторону

По информации источника в британском правительстве, который инициировал вопрос введения санкций, ограничительные меры против Сирии и России не рассматриваются, пока не будет проведено расследование относительно химической атаки на прошлой неделе.

Накануне Times писало, что Джонсон хочет добиться совместного заявления G7, призывающего Россию прекратить оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду и вывести войска из страны. В случае отказа - будут введены новые санкции.

Источник: korrespondent.net
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