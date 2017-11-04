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11. 04. 2017

Россия подтвердила гибель двух военных в Сирии

Два российских военнослужащих погибли в Сирии. Еще один получил тяжелые ранения. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, в результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли, еще один ранен.

"За жизнь раненого российского военнослужащего продолжают бороться военные медики", - заявили в Минобороны РФ.

Также отмечается, что командованием российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Как сообщал Корреспондент.net, в феврале 2017 года в Сирии в результате взрыва фугаса погибли четыре российских советника. Еще двое получили ранения. Позже стало известно, что среди раненных генерал-майор Петр Милюхин. Взрывом ему оторвало обе ноги и выбило глаз.

По состоянию на начало марта, Минобороны РФ официально признало гибель 27 военнослужащих в Сирии.

Источник: korrespondent.net
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