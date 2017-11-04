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11. 04. 2017

Тиллерсон - Москве: Или Асад, или США

Глава американского Госдепа Рекс Тиллерсон поставил ультиматум Москве, заявив, что ей следует выбрать либо партнерство с США, либо остаться на стороне сирийского президента Башара Асада, Иран и Хезболлу, пишет AP.

"Мы хотим облегчить страдания сирийского народа. Россия может быть частью этого будущего и играть важную роль. Или Россия может продолжать оказывать поддержку этой группе, которая, как мы считаем, не будет отвечать интересам России в долгосрочном периоде", - сказал он

Тиллерсон отметил, что пока не ясно - Россия не смогла выполнить свои обязательства в Сирии или же оказалась некомпетентной. В то же время он подчеркнул, что это различие "не слишком много значит для погибшего" (в химатаке в Идлибе - ред.)

Глава Госдепа назвал очевидным, что "правление семьи Асада подходит к концу", но остается окрытым вопрос, как именно оно закончится, отметив, что сам процесс перехода будет важным для самой Сирии.

Напомним, госсекретарь приедет в Москву 12 апреля, где встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По данным СМИ, Тиллерсон потребует от России отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада.

Также отметим, что ранее США заявили, что Россия также виновна в химатаке в Сирии.

Источник: korrespondent.net
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