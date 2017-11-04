Госдеп - G7: Чем Украина важна для американцев?

Глава Госдепа США на встрече глав МИД стран "Большой семерки" спросил у европейских министров, почему американских налогоплатильщиков должен волновать конфликт в Украине.

Об этом рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, передает Reuters.

"Это в интересах американских налогоплательщиков - иметь защищенную, политически и экономически сильную Европу. Вы же не хотите слабую Европу, разбитую на части", - ответил французский министр.

Отметим, что сегодня президент Петр Порошенко поговорил с Тиллерсоном по телефону. По его словам, госсекретарь пообещал не допустить пакетных договоренностей по разрешению ситуации в Украине и Сирии.

Между тем, Тиллерсон сегодня прибыл в Москву. Завтра он встретиться с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Перед приездом Тиллерсон поставил ультиматум России, заявив, что ей следует выбрать: либо партнерство с США, либо поддержка сирийского правительства.

Источник: korrespondent.net