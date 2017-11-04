Власти создали сервис для "сдачи" посетивших Крым

Госпогранслужба запустила сервис, на котором можно сообщить о людях, незаконно посетивших Крым.

"На официальном сайте ведомства создан и введён в действие информационный блок Стоп-лист, который позволяет гражданам на добровольных началах информировать правоохранителей о лицах, которые незаконно попали на временно оккупированную территорию АР Крым", - сказано на сайте ведомства.

Отмечается, что полученная информация будет использоваться как дополнительная в ходе осуществления пограничного контроля и принятия правового решения.

Источник: korrespondent.net