Тимошенко отправим в РФ. Гройсман о годе в Кабмине

Премьер-министр Владимир Гройсман провел пресс-конференцию по итогам года пребывания на посту главы правительства.

Премьер рассказал о своем общении с президентом Петром Порошенко, приоритетных реформах и связях с олигархами.

Корреспондент.net собрал ключевые тезисы пресс-конференции премьера.

Об олигархах

"Точно могу вам сказать. Ни от кого в стране я не завишу. Я полностью независим от любого, я зависим от Господа Бога и своих взглядов", - заявил Гройсман.

"Я сказал, что время от времени я встречаюсь со всеми, в том числе и теми, кого вы упомянули (Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским, Сергеем Левочкиным или Игорем Кононенко). Это не часто. Это либо в парламенте, либо в здании правительства. Каких-то специальных разговоров по каким-то вещям не происходит", - отметил Гройсман.

О президенте

На вопрос журналистов, как часто премьер встречается с президентом, Гройсман ответил: "Мы каждый день общаемся, обмениваемся мнениями по различным вопросам. Это рабочее общение".

Гройсман уверяет, что не собирается принимать участие в президентских выборах 2019 года.

"В 2019 году я буду участвовать в президентских выборах как гражданин, который голосует за кандидата в президента Украины", - отметил он.

"Я не считаю, что надо мечтать о должности", - добавил Гройсман.

Премьер сказал, что ему нравится его нынешняя должность.

О России

Россия выплатит компенсацию Украине за оккупацию территорий, уверен Гройсман.

"Это в голове не укладывается. 3,5 года назад разве кто-то мог сказать, что это может быть реальностью? Но дурь в головах тех, кто принимал решение, дала возможность аннексировать Крым, оккупировать Донбасс, начать наращивать военный потенциал. К чему они все ведут? К третьей мировой войне? Я думаю, надо опомниться и понять, что этот путь – в никуда", – сказал премьер.



"Все будет возвращено. Я понимаю, что на это уйдет много времени и усилий, но другого варианта нет", – подчеркнул он.

О русском языке

В Украине нет проблем с русским языком, заявил Гройсман, при этом перейдя на русский язык.



"Буду показывать, что в нашей стране нет проблем с русским языком. У нас есть проблемы только с агрессией российской армии, к сожалению", - сказал он.

О пенсиях

Гройсман обещает рост пенсий.

Кабинет министров планирует с проведением пенсионной реформы повысить пенсии в этом году для 5 миллионов 620 тысяч граждан, а к 2024 году преодолеть дефицит Пенсионного фонда.

"Приблизительно 1 миллион 308 тысяч граждан получат повышение пенсий до 200 гривен. 1 миллион 208 тысяч граждан получат повышение, при сегодняшнем курсе валют, от 200 до 500 гривен ежемесячно. 1 миллион 903 тысячи граждан получат повышение от 500 до 1000 гривен на месяц. Это не разовая подачка, которую некоторые политиканы пытались делать, – это постоянная система. И еще 1 миллион 109 тысяч граждан получат более 1000 гривен ежемесячной доплаты", – уточнил Гройсман.

Также реформа предполагает, что с 1 октября будет предложено отменить налогообложение пенсий для работающих пенсионеров.

Масштабна #ПенсійнаРеформа буде проведена у 2017 Плануємо з 1 жовтня підняти пенсію українцям. Це не разова "подачка", а системне підвищення pic.twitter.com/ogOMqeZSQv — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 11 апреля 2017 г.

О земле

Кабинет министров поддерживает открытие рынка земли для украинских граждан.

"Ни один сантиметр украинской земли не достанется иностранцам. Мы не поддерживаем открытие рынка для больших компаний и холдингов. Нужно запустить рынок для физических лиц… Я хочу, чтобы украинский фермер производил конкурентную продукцию", - сказал Гройсман.

О Тимошенко

В случае, если Стокгольмский арбитраж вынесет решение не в пользу НАК "Нафтогаз" по иску "Нафтогаза" с российским "Газпрома" по контракту на закупку газа, придется передать Юлию Тимошенко в Россию вместо денег.

"И нам Россия все посчитала, что она поподписывала и поставила иск в суд на 40 млрд долларов. Ну придется передать Тимошенко вместо денег, если она подписала, она и несет за это ответственность. Чего же за это должны платить все украинские граждане? Другого варианта нет", - заявил Гройсман.

Источник: korrespondent.net