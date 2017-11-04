Москва: Конфликт на Донбассе вызван украинизацией

В российском МИД заявили, что конфликт на Донбассе вызван попытками национал-радикалов провести насильственную украинизацию.

Об этом сказано в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с визитом в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В нем отмечается, что Москва рассчитывает на то, что США сумеют, используя свое влияние на Киев, нейтрализовать реваншистские настроения украинской "партии войны".

"Вашингтон также мог бы побудить власти Украины к неукоснительному выполнению своих обязательств по Минским соглашениям, что является единственным путем к урегулированию конфликта, вызванного попытками национал-радикалов насильственно украинизировать все сферы жизни этой многоэтнической страны", - говорится в сообщении.

Недавно в МИД России уже заявляли о "языковом геноциде в Украине".

Таким образом во внешнеполитическом ведомстве РФ отреагировали на законопроект в Украине "О языке". Им предлагается сделать украинский язык обязательным в использовании во всех сферах государственной и общественной жизни.

Кроме того, в МИД РФ заявляли, что президент Петр Порошенко долго заигрывал с радикалами.

Источник: korrespondent.net