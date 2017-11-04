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11. 04. 2017

Россия об ультиматуме Тиллерсона: Игра мускулами

В МИД России считают заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии не ультиматумом, а "игрой мускулов".

Сегодня Тиллерсон поставил ультиматум России, заявив, что ей следует выбрать: либо партнерство с США, либо поддержка сирийского президента Башара Асада. Сегодня он приехал в Москву, где завтра встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Не как ультиматум, я рассматриваю как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона", - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Накануне в Кремле раскритиковали "мантры об уходе Асада".

Источник: korrespondent.net
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