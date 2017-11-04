Британия сообщила о новой резолюции по Сирии

Франция, Великобритания и США представили в ООН новую резолюцию о химической атаке в Сирии, заявил постпред Британии при ООН Мэтью Райкрофт в Twitter.

Прошлую резолюцию о химической атаке в Сирии Совбез ООН принять не смог, так как ее заблокировала Россия, назвав документ "категорически неприемлемым".

"Совместно с США и Францией, Великобритания представила пересмотренный проект резолюции по Сирии, осуждающий химатаку и требующий полного сотрудничества в расследовании", - написал он.

Накануне СМИ сообщили, что в США считают, что Россия знала о готовящейся химической атаке в Сирии. Об этом написало агентство Asssociated Press со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Источник: korrespondent.net