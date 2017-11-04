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11. 04. 2017

В Украине судам запретили слова "ДНР" и "ЛНР"

В Украине запретили судам использовать в судебных решениях словосочетания "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика", передает Украинские новости.

Сообщается, что в отдельных случаях суды указывают в решениях, что данный факт имел место на территории "Донецкой народной республики".

"Данная практика является недопустимой, поскольку факт существования ни так называемой "Донецкой народной республики", ни так называемой "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины", - сказано в письме Высшего спецсуда главам апелляционных судов.

Вместо этого суды должны будут использовать корректные названия и месторасположения населенных пунктов, например "город Амвросиевка, Амвросиевского района Донецкой области, Украина".

Судам также рекомендовали не использовать в решениях формулировки "Донецкая народная республика (территория, неподконтрольная государственной власти Украины)", "Донецкая народная республика", которая является временно оккупированной территорией" и так далее.

Напомним, на днях в полтавском суде ДНР назвали иностранным государством.

Источник: korrespondent.net
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