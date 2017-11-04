Лента RSS
Подписаться на ленту
12 апреля 2017, среда, 02:22
?°C
Завтра ?°C
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,9
  • € 2,01
11. 04. 2017

США - России: Или сделка по Сирии, или изоляция

Если Вашинтон не сможет достичь выгодной сделки с Москвой по Сирии, то Россия будет изолирована, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге.

"Но если мы не сможем заключить сделку, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, тогда мы не будем. В данном конкретном случае, никаких вопросов, что Россия будет изолирована", - цитирует его РИА Новости.

Спайсер заявил, что КНДР, Сирия и Иран являются "несостоявшимися государствами".

"Единственные страны, которые не поддерживают позицию США, это Сирия, КНДР, Иран и Россия. Все они являются несостоявшимися государствами, за исключением России", - заявил он.

Сегодня также глава Госдепа США Рекс Тиллерсон поставил ультиматум России, заявив, что ей следует выбрать: либо партнерство с США, либо поддержка сирийского президента Башара Асада.

Впрочем, Москва заявила, что слова Тиллерсона - не ультиматум, а "игра мускулами".

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перед светофором останавливаются два авто: Рено Логан и Ламборгини.
Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает водителя Ламборгини:
— Ну как тачка вообще? Не ломается?
— Да вроде нормальная тачка, а почему спрашиваешь?
— Да вот смотрю, что-то не очень народ их покупает...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

День Воли в Минске

Как вы относитесь к массовым задержаниям белорусов?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.