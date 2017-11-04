Госдеп опроверг якобы слова Тиллерсона об Украине

Представитель Госдепа США Марк Тонер отказался подтвердить, что глава ведомства Рекс Тиллерсон усомнился в необходимости поддерживать Украину.

Сегодня глава МИД Франции Жан-Марк Эйро заявил, Тиллерсон поинтересовался, у министров стран G7, почему "американских налогоплательщиков должна интересовать ситуация в Украине".

"Я не имею понятия, о чем он (Эйро - ред.) говорил", - заявил Тонер, передает РИА Новости.

"Наша позиция не изменилась, мы по-прежнему твердо поддерживаем украинское правительство и минский процесс", - добавил он.

В то же время он подтвердил телефонный звонок Тиллерсона президенту Петру Порошенко. В пресс-службе украинского президента ранее сообщили, что глава Госдепа заверил, что не допустит пакетных договоренностей по Украине и Сирии.

Источник: korrespondent.net