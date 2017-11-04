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11. 04. 2017

На Чугуевском полигоне приказали убрать все красно-черные флаги – волонтер

 
Начальник штаба оперативного командования Восток Вооруженных сил Украины генерал-майор Александр Красноок на полигоне под Чугуевым, где расположена 54 бригада ВСУ, приказал убрать с палаток военных все красно-черные флаги. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.
 
"Походил, посмотрел и отдал приказ: убрать с палаток все красно-черные флаги. Умный конечно приказ. Ничего не скажешь. А то, что часть пехоты в бригаде – пришедшие из добровольческих батальонов, он, конечно, забыл подумать", – написал он.
 
 
В комментариях некоторые пользователи пишут, что и им тоже отдавали такие приказы, но они отстояли флаги.

 
Напомним, ранее в Киеве был задержан командир 13-го батальона ДУК Правый сектор с позывным "Рус".

Источник: korrespondent.net
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