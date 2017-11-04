На Чугуевском полигоне приказали убрать все красно-черные флаги – волонтер

Начальник штаба оперативного командования Восток Вооруженных сил Украины генерал-майор Александр Красноок на полигоне под Чугуевым, где расположена 54 бригада ВСУ, приказал убрать с палаток военных все красно-черные флаги. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Походил, посмотрел и отдал приказ: убрать с палаток все красно-черные флаги. Умный конечно приказ. Ничего не скажешь. А то, что часть пехоты в бригаде – пришедшие из добровольческих батальонов, он, конечно, забыл подумать", – написал он.





В комментариях некоторые пользователи пишут, что и им тоже отдавали такие приказы, но они отстояли флаги.

Напомним, ранее в Киеве был задержан командир 13-го батальона ДУК Правый сектор с позывным "Рус".

Источник: korrespondent.net