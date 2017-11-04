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11. 04. 2017

Обстрелы на Донбассе: ОБСЕ насчитала 250 взрывов

 
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) за минувшие сутки зафиксировали более 250 взрывов на Донбассе. Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 за 10 апреля.
 
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 180 взрывов по сравнению с предыдущими 24 часами (около 120 взрывов)", – отмечается в отчете.
 
Большинство взрывов было зафиксировано в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт и в районе Светлодарск-Дебальцево. 
 
"В Луганской области Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня, в том числе около 74 взрывов по сравнению с предыдущими 24 часами (около 80 взрывов)", – говорится в отчете.

Неизвестный устроил стрельбу возле наблюдателей ОБСЕ в Донецкой области
 
Ранее сообщалось, что обстрелы на Донбассе за неделю снизились на 20%.

Источник: korrespondent.net
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